Entre julho e agosto os portugueses fizeram 6,4 milhões de viagens, 97,5% dentro do país

Os portugueses aproveitaram o período de férias de verão para viajar, mas pouco e sobretudo dentro do país.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira no relatório da Procura Turística dos Residentes do Instituto Nacional de Estatística , nos meses de julho, agosto e setembro realizaram-se 6,4 milhões de viagens, três vezes mais que no trimestre anterior de 2020, ainda no pico da pandemia. Mas menos que em igual período de 2019, com uma quebra de 26,7%.

O lazer, recreio ou férias motivou mais de 4 milhões dessas viagens. A visita a familiares justificou cerca de um milhão e meio de deslocações quase todas dentro do país.