Milhares de pessoas em protesto contra Bolsonaro e covid-19 de regresso à Nova Zelândia

Milhares de pessoas protestam contra o Presidente Jair Bolsonaro, no Brasil, e acusam-no de falta de resposta à pandemia.

A fila de gente e automóveis foi compondo o protesto ao longo da Avenida Paulista. Os manifestantes pedem a saída de Bolsonaro, lamentando que tenha feito pouco ou nada para conter a pandemia.

A contestação a Jair Bolsonaro renovou-se depois do colapso do sistema de saúde em Manaus, no Amazonas, onde faltam camas e oxigénio para os tantos infetados com o coronavírus.

O vírus, que entretanto infetou o Presidente do México, está de regresso à Nova Zelândia. Há dois meses que o país não registava um único caso de infeção. Uma mulher de 56 anos levou o vírus da Europa até lá deixando os neo-zelandeses de coração nas mãos.