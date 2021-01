Ministra da Saúde anuncia novidades sobre o Plano de Vacinação da covid-19

EM ATUALZAÇÃO

A ministra da Saúde esteve reunida esta manhã com a task-force do Plano de Vacinação contra a covid-19. Uma reunião por videoconferência que foi presidida pelo primeiro-ministro. No final do encontro, Marta Temido fez declarações à comunicação social.

"Cumprimos integralmente e até antecipámos o plano que estava previsto", sublinhou a ministra, que informou também que o país recebeu hoje mais doses da vacina da Pfizer: "Portugal recebeu esta segunda-feira mais 99.450 doses da vacina da Pfizer. Até à data já foram distribuídas 411.600 doses das vacinas da Pzifer e da Moderna".

A governante explicou que, tal como previsto, até ao fim da semana será concluída a vacinação nos lares e nas unidades de cuidados continuados.

"Estima-se que até ao final deste mês estejam vacinados cerca de 100 mil profissionais de saúde". "Até às 19 horas do dia 24 de janeiro" deverão ser "realizadas cerca de 255.700 inoculações de vacina", referiu Marta Temido.

Marta Temido anunciou que o Plano de Vacinação contra a covid-19 vai ser atualizado e vai passar a incluir no primeiro grupo de prioritários os idosos com mais de 80 anos.

A ministra informou que vai avançar-se para a vacinação de outros grupos prioritários na próxima semana. Bombeiros, forças de segurança, titulares de órgãos de soberania e maiores de 50 anos com doenças de risco, começam a ser vacinados na próxima semana.