Covid-19. Matemático fala em quase 13 mil mortos até ao final do mês 

O matemático Henrique Oliveira admitiu que o número de óbitos por covid-19 até ao final do mês seja de quase 13 mil.

Na Edição da Noite, da SIC Notícias, o professor do Instituto Superior Técnico disse ainda que o pico deverá ser atingido em meados de fevereiro.

PORTUGAL CONTINUA O PAÍS COM MAIS MORTES E NOVOS CASOS POR MILHÃO DE HABITANTES

Portugal era esta segunda-feira o país em pior situação de novos casos e novas mortes por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias, de acordo com sites que recolhem informação estatística sobre a pandemia da covid-19.

No site Our World in Data, Portugal surge como o país que teve nos últimos sete dias mais casos confirmados (1.142) por milhão de habitantes de contágio pelo novo coronavírus, de acordo com os dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

Segundo a mesma fonte, Portugal está também no topo da tabela de mortes por milhão de habitantes, com 27 por milhão nos últimos sete dias, seguido da Eslováquia (18,9) e Eslovénia (14,9).

Portugal registou esta segunda-feira mais 252 mortes por covid-19 e 6.923 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 10.721 mortes e 643.113 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revelou que estão internados 6.420 doentes, mais 303 em relação a domingo, dos quais 767 em cuidados intensivos, mais 25.