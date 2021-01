Covid-19. Hospitais da periferia de Lisboa falam em distribuição desigual de doentes

Os administradores de sete hospitais da periferia de Lisboa dizem que a distribuição de doentes covid não está a ser equilibrada.

Os administradores dos hospitais Barreiro/Montijo, no Barreiro, Beatriz Angelo, em Loures, Garcia de Orta, em Almada, Cascais, Amadora Sintra e Vila Franca de Xira responsabilizam a Administração Regional de Saúde de não estar a conseguir gerir o esforço dos hospitais da região.

Dão com prova as taxas de esforço dos diferentes hospitais no final da semana passada. O Hospital de Loures era o mais pressionado, seguindo-se Vila Franca de Xira, Setúbal e Cascais. Estes valores contrastam com a pressão sentida nos Centros Hospitalares Lisboa Central, onde está o S. José, e Lisboa-Norte, que tem o Santa Maria, com uma pressão pouco acima dos 30%.