Covid-19. Suíça vai exiger teste negativo para pessoas provenientes de regiões de alto risco de contágio

A Suíça vai requerer um teste negativo à covid-19 a todas as pessoas que viagem para o país, provenientes de regiões com elevado risco de contágio. A imposição do Governo suíço vai acontecer a partir do dia 8 de fevereiro.



O Governo suíço também vai propor a duplicação do fundo de apoio às empresas para os 5 mil milhões de francos suíços, ou seja, cerca de 4.600 milhões de euros. Este fundo visa apoiar as empresas que sofreram fortes quebras por causa da pandemia.



A Suíça já registou mais de 500 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia e mais de nove mil morte. O país totaliza pouco mais de 8,5 milhões de habitantes.

