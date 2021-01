Estado de emergência. Decreto vai prever possibilidade de ensino à distância

O presidente do PSD, Rui Rio, disse que o decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para o próximo estado de emergência vai permitir que haja ensino à distância.

No final da audiência por videoconferência com o Presidente da República, Rui Rio considerou esse aspeto "muito positivo" e revelou que o partido vai votar a favor da renovação do estado de emergência.