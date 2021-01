Hospital de Viana do Castelo em situação crítica, mas ainda não foi preciso transferir doentes para a Galiza

No princípio havia muitas possibilidades: abriam-se enfermarias, fechavam-se serviços, suspendia-se a atividade programada para aumentar a capacidade de internamento. Mas agora a ajuda poderá vir do outro lado da fronteira.

Contactadas pela SIC, as autoridades de saúde galegas garantem que não receberam qualquer pedido de Portugal para atender doentes com covid-19.

Pela proximidade, Vigo seria uma alternativa, mas o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo garante que ainda não precisou de transferir doentes para unidades hospitalares da Galiza.

O centro hospital do Tâmega e Sousa, em Penafiel, com 123 doentes covid, está com lotação esgotada no internamento. Vai abrir mais quatro camas na medicina intensiva, mas não há margem para esticar mais nas enfermerias. O objetivo é garantir resposta aos doentes covid mas também aos não-covid, que nas últimas semanas têm entrado pela urgência com sintomas gripais.

A ARS adianta que nos hospitais da região Norte estão internados 1.589 doentes em enfermaria, mais 42 do que na terça-feira e mais quatro nos cuidados intensivos, num total de 284.