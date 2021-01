Identificados 70 casos de covid-19 em surto num lar de idosos no Funchal

Um surto de covid-19 foi notificado na terça-feira no lar de idosos da Bela Vista, no Funchal, tendo sido identificados 70 casos positivos, disse esta quarta-feira fonte da Secretaria Regional da Saúde da Madeira.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o gabinete do secretário com a tutela da Saúde e Proteção Civil refere que, no âmbito deste surto, foram identificados 47 utentes e 23 colaboradores da instituição infetados pelo novo coronavírus.

"Já tivemos uma outra instituição com características de unidade de cuidados continuados, com um número superior de casos positivos, um total de 79", é acrescentado na nota.

Este primeiro surto foi identificado em 15 de janeiro no Atalaia Living Care, no concelho de Santa Cruz, município contíguo a leste do Funchal, dia em que foram detetados 24 casos positivos entre os 226 utentes da instituição.

O gabinete do secretário Regional da Saúde e Proteção Civil indica ainda "não dispor de informação" sobre se algum dos infetados no lar de idosos da Bela Vista se encontra internado na unidade dedicada à covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Na nota é também referido que "os atuais casos positivos" foram identificados "na mais recente operação de testagem" realizada na instituição esta semana.

Segundo o gabinete do secretário Regional com a tutela da Saúde e da Proteção Civil, 50 residentes e colaboradores do lar da Bela Vista já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, em 05 de janeiro.

Contudo, devido a este surto, a administração da segunda dose "está para já adiada".

Relativamente à origem do surto, na nota é referido que "a situação está a ser alvo de investigação epidemiológica".

Na terça-feira, no boletim epidemiológico diário, a Direção Regional de Saúde confirmou o surgimento de um surto "numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do setor público, no Funchal".

Segundo a autoridade regional de saúde, até esse dia tinham sido identificados, no total, 68 casos positivos, dos quais 46 eram residentes na instituição e 22 colaboradores, aguardando-se ainda "alguns resultados definitivos dos testes laboratoriais efetuados".

O lar da Bela Vista foi inaugurado há 35 anos, em agosto de 1985, como estrutura residencial para pessoas idosas, tendo uma capacidade para 265 utentes.

Atualmente, tem 260 residentes, 172 funcionários e 107 colaboradores ajudantes de ação direta, num total de 279 trabalhadores.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.