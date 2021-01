Portugal com novo máximo de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta quarta-feira mais 293 mortes em consequência da covid-19 e 15.073 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.305 mortes e 668.951 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos mais 5.512 casos em relação a ontem, totalizando 172.893.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.603 doentes, mais 131 em relação a terça-feira, dos quais 183 em cuidados intensivos, mais 18.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 220.256 contactos, mais 4.486 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 9.268 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 484753 pessoas.

Pelo menos 43 doentes foram transferidos do hospital Amadora-Sintra para outros hospitais, na noite de terça-feira, por causa de uma sobrecarregada na rede de oxigénio devido ao elevado número de doentes internados com covid-19.

Os doentes foram transferidos durante a noite e madrugada para vários hospitais, sobretudo da região de Lisboa. A maioria doentes covid, em situação estável. Nenhum em cuidados intensivos ou com ventilação invasiva.

Investigador do Instituto de Medicina Molecular Miguel Castanho defende que deveria ter sido criado um plano de contingência no verão, durante o período de acalmia da pandemia.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu esta quarta-feira que o Governo fará todos os esforços necessários para que situações como a que aconteceu na terça-feira no hospital Amadora-Sintra não se voltem a repetir.

Um documento conjunto das administrações de sete hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, que critica a distribuição de doentes entre os hospitais da região, referindo que as unidades periféricas têm uma maior taxa de esforço do que as centrais.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou esta quarta-feira que o Governo está atento às diferentes taxas de esforço dos hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, por forma a haver um maior equilíbrio.

O Governo alemão ofereceu ajuda ao Serviço Nacional da Saúde português. Já estão em Portugal médicos militares alemães para avaliar a necessidade de recursos.

O grupo de médicos militares alemães já passou pelo Hospital Amadora-Sintra para avaliar a falta de recursos no combate à pandemia, tanto humanos como materiais.

A SIC sabe que os ministros da Defesa e da Saúde têm mantido conversas com os homólogos alemães para uma eventual ajuda europeia, que ainda não foi formalmente acionada. Quando acontecer, será a pedido da ministra da Saúde, Marta Temido, embora a articulação seja feita pelo Ministério de Gomes Cravinho.

A AstraZeneca anunciou na semana passada que irá distribuir menos vacinas que o previsto no primeiro trimestre devido a uma "baixa na produção" numa das suas fábricas, já tinha sido convocada duas vezes para se explicar perante os representantes dos Estados-membros e da Comissão Europeia. As explicações foram consideradas "insuficientes".

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos moins 2.159.155 mortos a nível mundial desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou o surto da doença, segundo a contabilização feita pela AFP.

De acordo com os números atualizados da agência de notícias francesa junto de várias fontes oficiais, hoje às 11:00 havia mais de 100.236.600 casos de infeção oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 60.933.300 são agora considerados curados.

Links úteis