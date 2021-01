Covid-19. Hospital de Viseu com mais 94 internados em quatro dias

Foram internados 94 doentes no hospital de Viseu nos últimos quatro dias. Um número que mostra a pressão cada vez mais alta que se vive no segundo maior hospital da região Centro.

Com 273 internados, o hospital de Viseu viu-se obrigado a acrescentar mais duas camas nos cuidados intensivos, depois de esgotarem as 24 que tinham sido estipuladas no início da semana.

Em quatro dias, 94 pessoas que recorreram ao serviço de urgência acabaram por ficar internadas. O número de altas não consegue competir com a procura de camas para internamento.

No hospital de campanha, montado no Fontelo, já estão ocupadas 14 das 60 camas disponíveis. Se houvesse mais recursos humanos, mais camas estariam ocupadas. Neste momento, o hospital contabiliza mais de 150 profissionais infetados ou em isolamento.

Só no concelho de Viseu há mais de 1.200 infeções ativas. A proteção civil municipal de Viseu está a ponderar criar uma segunda estrutura de retaguarda que ficará ao dispor das autoridades de saúde com mais 120 camas.