Covid-19. Capacidade do Hospital de Évora está no limite

Os hospitais em Portugal continuam sob pressão. Em Évora, a capacidade do Hospital Espírito Santo está no limite, com mais de 100 doentes internados, dos quais 14 em unidade de cuidados intensivos.

O hospital está no nível máximo de contingência e tem apelado a profissionais de saúde que possam ajudar, já que se regista uma necessidade acrescida de recursos humanos para responder à pressão que aumenta diariamente. São precisos médicos, auxilias, mas sobretudo enfermeiros.

Neste e nos restantes hospitais do Alentejo – Portalegre, Beja e Litoral Alentejano – a situação é idêntica. No total, a taxa de ocupação em enfermaria é superior a 80% e em Unidades de Cuidados Intensivos superior a 90%.