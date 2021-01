Taxa de ocupação em cuidados intensivos no Alentejo ultrapassa os 90%

Apesar dos esforços para aumentar o número de camas em enfermaria e Unidades de Cuidados Intensivos, os hospitais do Alentejo estão no limite da sua capacidade.

Na região do Alentejo, a taxa de ocupação de doentes covid internados em enfermaria é de 82,6%. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos a percentagem sobe para os 93,9%.

No Hospital de Beja, as camas estão lotadas e tiveram já de transferir doentes para o Hospital de Campanha de Portimão. Em Évora, o número de doentes internados em enfermaria aumentou para 59, deixando apenas três camas vagas. Já a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Espírito Santo continua lotada.