Onze pessoas a jogar cartas e beber álcool em café de Espinho surpreendidas pela PSP

A PSP intercetou em Espinho, no distrito de Aveiro, 11 pessoas que estavam a confraternizar na esplanada de um café, a consumir bebidas alcoólicas e a jogar às cartas, informou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado a PSP refere que, na terça-feira, os cidadãos estavam "em inobservância ao dever geral de recolhimento e em incumprimento às normas de distanciamento social pelo que foram identificados, tendo-lhes sido levantados autos de contraordenação".

Ainda segundo a PSP, o proprietário do estabelecimento, que se incluía no grupo, foi também autuado, por inobservância das regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares, bem como das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.

Portugal continental entrou no dia 15 num novo confinamento geral, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, estando ainda previsto o encerramento do comércio e restauração, com exceção dos estabelecimentos de bens e serviços essenciais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.