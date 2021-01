Covid-19. Catalunha conclui que primeira dose da vacina da Pfizer previne metade das infeções

Dados divulgados pelo Governo regional catalão mostram que ao fim de 10 dias da administração da primeira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19, o risco de infeção fica reduzido a metade.

Segundo o El País, a análise foi baseada em 36.000 utentes de um lar, divididos em dois grupos: um recebeu a primeira dose da vacina e o outro não. Depois da inoculação, a taxa de contágio dos idosos de ambos os grupos foi igual até ao 10.º dia. A partir dos dias 10 a 12, as duas curvas “separaram-se claramente”.

Os resultados

Após 23 dias da vacinação, 3% dos que receberam a vacina ficaram infetados com o novo coronavírus, uma percentagem que praticamente triplicou (8%) no grupo que não foi inoculado.

Uma tendência que se repetiu no grupo de 32.000 profissionais de saúde estudados. Neste caso, 2% dos profissionais vacinados ficaram infetados depois de receberam a primeira dose, contra 4% dos que não receberam a vacina.

Espanha já questionou as comunidades autónomas e a seis dos principais hospitais – que já iniciaram a vacinação de profissionais de saúde – se obtiveram resultados semelhantes. A maioria ainda não reuniu dados suficientes que permitam chegar a qualquer conclusão.

“Com todas as precauções, estes são dados encorajadores”, afirmou o presidente da associação de vacinação espanhola.

José Miguel Cisneros, diretor da unidade de doenças infecciosas do hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, alerta que aquela unidade hospitalar ainda não tem dados que possam confirmar esta conclusão, mas que tudo aponta que “a primeira dose já está a ter eficácia ao fim de 14 dias”.

Testes clínicos da vacina já tinham confirmado eficácia

Estes resultados apontam na mesma direção da investigação publicada no The New England Journal of Medicine, que confirmaram a eficácia da vacina da Pfizer de 52% após a inocolação da primeira dose e de 95% após a segundo.

O relatório publicado pela Agência Espanhola de Medicamentos aponta ainda que as primeiras 651.500 doses administradas em Espanha provocaram apenas 374 “reações adversas”, como febre, tonturas e diarreia, sendo que apenas quatro foram consideradas “sérias”, devido a historiais de reações alérgicas.

Pelo menos 182 mil pessoas já receberam a primeira dose na Catalunha e cerca de 18.000 já completaram o processo de vacinação com a toma da segunda. Destes, 98% correspondem à vacina da Pfizer e o restante à Moderna.

De acordo com o Ministério de Saúde Espanhol, mais de 1,2 milhões de cidadãos já receberam a primeira dose, tendo 173.000 recebido a segunda.