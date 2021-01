Covid-19. Costa garante que estão asseguradas reservas para a segunda toma da vacina 

O primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que estão asseguradas reservas para a segunda toma da vacina contra a covid-19 do primeiro grupo prioritário.

"O processo de vacinação não ficará a meio", disse António Costa, durante uma conferência de imprensa após a reunião com os parceiros sociais.

Um mês depois do início da vacinação contra a covid em Portugal, Francisco Ramos, coordenador da task force do Plano Nacional de Vacinação, fez esta quinta-feira um balanço do processo.

Cerca de 74 mil pessoas em Portugal já receberam as duas doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. Francisco Ramos diz que o processo está a decorrer como previsto. A última atualização do plano prevê que nesta primeira fase sejam também incluídas todas as pessoas com mais de 80 anos.