Estão internados em hospitais privados 230 doentes com covid-19

Nos hospitais privados estão internados 230 doentes com covid-19. O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada diz que o setor tem correspondido às solicitações do Ministério da Saúde e avisa que cerca de 90% dos profissionais do privado ainda não foram vacinados.

Na comissão para o acompanhamento das medidas de resposta à pandemia, o representante dos hospitais privados explicou que em março o setor se disponibilizou para receber doentes com covid-19 e que um mês depois foram desmobilizados da linha da frente e que só voltaram a ser convocados no final de outubro.

Nos hospitais privados estão internados 179 doentes com covid-19 em enfermaria e 51 nos cuidados intensivos. No total, o setor tem quase 900 camas afetas ao Serviço Nacional de Saúde.

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada avisa que 90% dos profissionais do setor ainda não foram vacinados e critica o que considera ser uma forte discriminação.

Óscar Gaspar desafiou também a tutela e revelar os custos com os doentes covid.