Novo tanque de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra reforça a autonomia da área covid

Estão a decorrer obras no Hospital Amadora-Sintra para reforçar a rede de fornecimento de oxigénio do hospital.

O novo tanque de oxigénio só para servir a área destina aos doentes com covid-19 está a ser instalado. Vai ficar independente da rede principal do hospital.

Uma falha no sistema levou esta semana à transferência de dezenas de doentes para outras unidades de saúde.

A possibilidade de falhas na rede de distribuição já tinha sido antecipada pela direção do Hospital Amadora-Sintra.

Desde o início da pandemia que as necessidades de oxigénio têm aumentado de forma significativa. Um doente covid precisa, em média, do triplo do oxigénio de um doente não covid.