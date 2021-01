Hospital da Luz, Forças Armadas e Portimão recebem doentes do Amadora-Sintra

Durante a tarde desta quarta-feira mais 32 doentes do hospital Amadora-Sintra são transferidos para outras unidades, para além dos 43 deslocados na noite de terça-feira - 19 para o Hospital da Luz, nove para o hospital das Forças Armadas e quatro para o hospital de campanha de Portimão.

Até ao momento, como conta Cristiana Queirós Alves, repórter da SIC no local, já saíram pelo menos 10 ambulância em direção ao hospital da Luz, local onde o Amadora-Sintra vai abrir uma enfermaria com 19 camas, no âmbito de um acordo com o setor privado. As 19 camas abertas no Hospital da Luz serão operadas pelos profissionais do hospital Amadora-Sintra. Dos 19 pacientes, 16 não estão ventilados.

Saem também mais 13 pacientes que serão internados noutras unidades de saúde: nove vão para o hospital das Forças Armadas e quatro para o hospital de Portimão.

Durante a noite de terça-feira, o Amadora-Sintra viu-se obrigado a transferir 43 pacientes devido a uma falha no sistema de distribuição de oxigénio. Foram utilizadas garrafas de oxigénio e os doentes foram deslocados em segurança para outras unidades de saúde. Nenhum dos pacientes corria risco de vida ou estava em perigo.

Os doentes foram recebidos pelo o Centro Hospitalar de Lisboa Norte – que abarca os hospitais de Santa Maíra e Pulido Valente –, pelo hospital das Forças Armadas, pelo hospital Garcia de Orta (em Almada), pelo hospital de Cascais, pela unidade de retaguarda instalada na cidade Universitária, pela unidade de Setúbal e pelo hospital de Portimão.