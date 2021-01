Renovação do estado de emergência: "Estamos num momento em que é preciso olhar o que está a falhar"

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 14 de fevereiro e que permite a proibição ou limitação de aulas presenciais e restrições à circulação internacional.

A editora de Política da SIC, Cristina Figueiredo, destaca a intervenção de Rui Rio durante o debate: "O discurso muito crítico do líder do PSD, numa altura em que não há de facto muitas razões para elogiar o Governo e sim há muitas falhas para apontar".

Cristina Figueiredo considera também que "estamos num momento em que é preciso olhar o que é que está a falhar".

"Não nos podemos esquecer que este debate tem lugar no dia em que se verificam mais de 16 mil novos casos de infeção e mais de 300 mortes."

A renovação do estado de emergência foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, CDS, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.

Depois desta aprovação, o Governo reuniu em Conselho de Ministros para aprovar as novas medidas restritivas de combate à pandemia.

O ensino letivo presencial continuará suspenso até 5 de fevereiro e, a partir de 8 de fevereiro, começam as aulas à distância e não haverá interrupção letiva no Carnaval.

O Governo vai também limitar nos próximos dias deslocações para o exterior de cidadãos nacionais por via aérea, terrestre ou fluvial, salvo situações excecionais, destinando-se a medida a reduzir os contactos e a conter a pandemia de covid-19.