Covid-19. Especialista em saúde pública defende que idosos devem ser prioridade na vacinação

O especialista em Saúde Pública Jorge Torgal defendeu esta sexta-feira que os idosos devem ser a prioridade no plano de vacinação.

O professor, ouvido esta sexta-feira no Parlamento na Comissão sobre a pandemia em Portugal, acredita que só assim a mortalidade irá descer.

Um mês depois de ter começado o processo de vacinação, Israel está a registar uma quebra de 60% no número de hospitalizações de doentes com covid-19, com mais de 60 anos.

PORTUGAL REGISTA MAIS 278 MORTES E 13.200 CASOS EM 24 HORAS

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes em consequência da covid-19 e 13.200 novos casos de infeção, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.886 mortes e 698.583 casos de covid-19, estando esta sexta-feira ativos mais 1.735 casos em relação a ontem, totalizando 181.811.

Relativamente às 278 mortes registadas nas últimas 24 horas, 137 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 70 na região Norte, 53 na região Centro, 14 no Alentejo, 3o na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.627 doentes, mais 62 em relação a ontem, dos quais 806 em cuidados intensivos, mais 24. O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 225.507 contactos, mais 2.357 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 11.187 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 504.886 pessoas.

VARIANTE DO REINO UNIDO REPRESENTA 32,2% DOS CASOS EM PORTUGAL

A informação foi avançada pela ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento no dia em que o país ultrapassou os 300 mortos diários.

Segundo alguns estudos, tem um potencial de transmissibilidade maior do que outras variantes.

Ao definir novas medidas para o estado de emergência, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que o conhecimento atempado da existência da variante inglesa teria seguramente levado a um quadro diferente das medidas que foram definidas para o Natal.

A variante do Reino Unido foi já foi reportada em cerca de 70 países.