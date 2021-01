Covid-19. Hospital Militar de Coimbra recebe oito doentes no primeiro dia

O hospital Militar de Coimbra abriu uma enfermaria com 31 camas para aliviar a pressão sentida no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) devido ao aumento de casos covid-19. No primeiro dia de funcionamento foram admitidos oito doentes.

Esta unidade de retaguarda está preparada para receber doentes de baixa ou média gravidade, não tendo unidade de cuidados intensivos. No entanto, está equipada com o material necessário para disponibilizar fluxo de oxigénio aos doentes que necessitem de ventilação.

O hospital Militar de Coimbra tem capacidade para aumentar o número de camas até 60.

Nos CHUC, segundo dados até quarta-feira às 24:00, estavam internados na enfermaria 358 doentes covid-19, havendo apenas 10 camas livres. Já nos cuidados intensivos estavam 53 pacientes, numa capacidade total de 60 camas.

A taxa de ocupação nos CHUC ultrapassa os 90%: 96% nas enfermarias e 90% nas unidades de cuidados intensivos.