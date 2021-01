Covid-19. Vacina da Pfizer com 92% de eficácia em Israel

Dados recolhidos sobre a vacina da Pfizer contra a covid-19 em Israel mostram uma eficácia de 92% após a administração das duas doses, numa altura em que o país se aproxima dos 30% de população vacinada.

Segundo a Maccabi Healthcare Services, organização independente de prestação de cuidados de saúde, apenas 0,015% das pessoas testaram positivo à covid-19 na semana após receberem a segunda dose da vacina Pfizer. A organização concluiu ainda que os israelitas não vacinados correm 11 vezes mais risco de serem infetados.

“Isto são notícias muito, muito boas. É o primeiro estudo no mundo que analisa um número tão grande de pacientes totalmente vacinados”, afirmou Anat Ekka Zohar, responsável pelo estudo, ao Times of Israel.

Mesmo aqueles que ficaram infetados após a toma da vacina experienciaram sintomas mais leves - como dores de cabeça - e nenhum foi hospitalizado.

Segundo a base de dados estatística Our World in Data, Israel lidera de longe a vacinação a nível global, com um total de 4,35 milhões de doses administradas, à frente dos Emirados Árabes Unidos com 2,87 milhões de doses.

O país mantém-se em confinamento, o terceiro, que deverá durar até, pelo menos, 31 de janeiro.