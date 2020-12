Covid-19. Jornalista da SIC é um dos milhares de israelitas que já tomaram a vacina

Israel é um dos primeiros países do mundo a começar a vacinar a população contra a covid-19. Dezenas de milhares de pessoas estão a ser vacinadas desde 19 de dezembro.

Segundo as sondagens, mais de dois terços dos 9 milhões de habitantes no país pretendem ser vacinados e consideram que este é o princípio do fim da pandemia.

Para a vacinação, dezenas de centros especiais foram estabelecidos em todo o país. Os primeiros foram médicos e enfermeiros, e o primeiro-ministro israelita que quis dar o exemplo.

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, foi um dos milhares de israelitas que já tomaram a vacina. Na reportagem, explica o que sentiu e fala sobre esperança.