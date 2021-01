Média de casos diários de covid-19 na última semana foi mais do dobro do que no início da pandemia

Na última semana, entre 20 e 27 de janeiro, registaram-se mais de 90 mil novos casos de infeção em Portugal, o valor mais elevado de sempre deste o início da pandemia, com uma média de quase 13 mil novos infetados por dia, mais do dobro do que sucedeu em março e abril do ano passado, cuja média não chegou a 6 mil novos casos.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística, relativos a 27 de janeiro, indicam uma taxa de incidência de mais de 1.600 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Referem também que a 18 de janeiro, em 70% dos municípios do país, o número de novos casos por 100 mil habitantes era superior ao limite de 960 definido pelo Governo como "risco extremamente elevado".

À data o município com o maior número de contágios a 14 dias era Aguiar da Beira com 6.200 novos casos por 100 mil habitantes.