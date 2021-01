Covid-19. Afinal, quais são as melhores máscaras de proteção?

O administrador de uma empresa de produtos e equipamentos médicos Nuno Andrade esteve na SIC Notícias a explicar quais são as máscaras de proteção disponíveis e as mais seguras.

O técnico explicou que as máscaras FFP2, as chamadas "bico de pato", que são recomendadas pela DGS e usadas noutros países europeus, têm uma proteção superior a 95%.

Sobre as máscaras cirúrgicas, Nuno Andrade disse que são seguras e eficientes e lembra que foram desenvolvidas ao longo dos anos para dar segurança aos profissionais de saúde.

Na SIC Notícias falou também das máscaras FFP3, que são mais seguras, mas também mais caras.

"A proteção é quase total", disse.

O técnico comparou ainda o grau de filtração entre as FFP1 e as FFP2.

Sobre as máscaras sociais, explica que têm "apenas um tecido interior e exterior" e que ficam húmidas "muito facilmente", defendendo que não lhe transmitem segurança. Quando são novas, a filtragem é de 70%, explicou. O técnico disse também que com um uso de duas horas "vamos estar a contaminar as superfícies e as pessoas".