Covid-19. Israel vacinou três milhões de pessoas e já vão ser vacinados os jovens

Israel é o país com o mais avançado ritmo de vacinação em todo o mundo, com mais de 30 por cento da população vacinada.

O país já vacinou cerca de três milhões de pessoas, um terço da população e continua a complexa operação logística desta vez com jovens de 16 a 18 anos, que se devem preparar para os exames finais do liceu.

Neste momento, a grande preocupação nacional é se as vacinas das companhias Pfizer e da Moderna serão eficazes contra as mutações do coronavírus. A Pfizer estuda a possibilidade de dar uma dose de reforço da vacina, a terceira dose, para lutar contra as futuras variantes de covid-19.