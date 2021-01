Covid-19. Três doentes críticos chegaram em segurança à Madeira

Os três doentes covid que foram esta sexta-feira transferidos do continente para a Madeira chegaram em segurança.

Estão internados na unidade de cuidados intensivos do Hospital Central do Funchal. Ocupam três das 47 camas dos cuidados intensivos disponíveis para doentes com covid.

A transferência foi autorizada pelos familiares dos doentes. O diretor clínico do hospital, Júlio Nobrega, diz que já foram também informadas do estado clínico dos doentes.

No Funchal estão internadas 74 pessoas com covid, 11 das quais em cuidados intensivos. No Hospital Central do Funchal existem 230 camas disponíveis.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo aceitou a ajuda oferecida na passada quarta-feira pelo Governo da Madeira, numa altura em que a pressão nos hospitais da capital é cada vez maior.