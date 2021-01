Demitiu-se responsável pela delegação Norte do INEM depois de polémica com vacinas

O responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão depois de ter sido noticiado que o instituto tinha vacinado contra a covid-19 funcionários de uma pastelaria no Porto, confirmou à Lusa fonte do instituto.

Segundo noticiou este sábado o Correio da Manhã, a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação.

Questionado pela Lusa, o INEM remeteu mais explicações para uma declaração a fazer na delegação do Norte, pelas 16:30.

Inquérito a suspeitas de irregularidades na vacinação do INEM

Esta sexta-feira foi aberto um inquérito às suspeitas de irregularidades relativas ao processo de vacinação no INEM. O secretário de Estado da Saúde pediu à Inspeção-Geral de Saúde que investigue o caso.

O Instituto autorizou a vacinação de profissionais não prioritários. No entanto, o presidente do INEM garante que foi apenas o aproveitamento de doses que sobraram de profissionais que não podiam ser vacinados, mas a explicação parece não ter sido convincente.

Para além da investigação no INEM, foi ainda determinado uma inspeção mais abrangente em todo o país para verificar se estão a ser cumpridas as normas e orientações do plano de vacinação contra a covid-19.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DENUNCIA QUE INEM TERÁ VACINADO FUNCIONÁRIOS NÃO PRIORITÁRIOS

A Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) denunciou, através de um comunicado, a vacinação profissionais não prioritários no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que já veio esta quinta-feira a público negar as acusações.

Segundo a nota da APROSOC, o presidente do INEM, Luís Meira, "contrariou as indicações do Ministério da Saúde e vacinou dezenas de profissionais não-essenciais e que não são profissionais de saúde".