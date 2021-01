As novas variantes do coronavírus têm preocupado o Mundo, sobretudo pela rápida disseminação.

A variante detetada no Brasil já está presente em 91% dos casos estudados no Amazonas. Ainda assim, no Rio de Janeiro, com os termómetros perto dos 40 graus, é difícil manter os cariocas longe das praias.

A OMS diz que foram revelados casos da nova estirpe em outros sete países, além do Brasil.

