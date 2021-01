Portugal com mais 303 mortes e 9.498 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 303 mortes e 9.498 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.482 mortes e 720.516 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 181. 623 casos, mais 1. 684 em relação a sábado.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6. 694 pessoas, mais 150, e 858 em cuidados intensivos, mais 15 face a sábado.

As autoridades de saúde têm em vigilância 223.991 contactos, menos 1.374 relativamente a sábado.

O boletim revela ainda que mais 7.511 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 526.411 pessoas.

Covid-19: Novas medidas em vigor

Na quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou pela décima vez a renovação do estado de emergência em Portugal e, no mesmo dia, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas a vigorar até 14 de fevereiro para conter a evolução da covid-19.

Ao abrigo do decreto publicado sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha exceto para transporte de mercadorias e também é suspenso o transporte fluvial, segundo anunciou o Ministério da Administração Interna.

OITO PONTOS DE PASSAGEM PERMANENTE PARA ESPANHA

A partir de domingo haverá oito pontos de passagem permanentes (24 horas por dia), cinco pontos de passagem autorizados nos dias úteis das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00, e um ponto de passagem autorizado (Rio de Onor) às quartas-feiras e aos sábados das 10:00 às 12:00.

RESTRIÇÕES DENTRO E FORA DA UNIÃO EUROPEIA

Nas ligações aéreas, os passageiros que cheguem a Portugal de países da União Europeia com mais de 150 casos de covid-19 por 100.000 habitantes terão de apresentar teste, ficando em quarentena se os casos ultrapassarem os 500 por 100.000 habitantes.

Em relação à União Europeia, não há restrições para países com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, como a Finlândia ou a Noruega, mas pessoas provenientes de países como a Alemanha, Bélgica, França, Itália ou Países Baixos, que têm entre 150 e 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, terão de apresentar comprovativo de realização de teste covid-19 com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores.

Já passageiros provenientes de países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, como a Espanha ou a Irlanda, terão de apresentar o teste negativo mas também terão de ficar durante 14 dias em quarentena, em domicílio ou em local indicado pelas autoridades portuguesas de saúde.

Neste caso excetuam-se viagens essenciais cujo período de permanência não exceda as 48 horas.

Em relação aos voos de países de fora da União Europeia são definidas três categorias. Para voos de países seguros (lista da Recomendação do Conselho da União Europeia) é exigido o comprovativo de realização de teste negativo. Para voos de todos os outros países só são permitidas viagens essenciais e sempre com comprovativo de teste.

Em relação ao Brasil e ao Reino Unido mantém-se a suspensão de voos até 14 de fevereiro, com exceção de voos de repatriamento.

O coordenador do Plano Nacinal de Vacinação disse que está a contar com a vacina da AstraZeneca em Portugal já daqui a 15 dias.

"Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 9 de fevereiro", adiantou à SIC Notícias o coordenador da 'taskforce' sobre a mais recente vacina a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua introdução no mercado e administração a todas as pessoas com mais de 18 anos, numa decisão tomada na sexta-feira.

Este sábado à noite na SIC Notícias, explicou que os idosos com mais de 80 anos vão receber uma mensagem ou uma carta com informação sobre a vacinação.

O responsável adiantou também que, além da vacina da AstraZeneca, há a possibilidade de uma quarta vacina já em março em Portugal.

Sobre a polémica de episódios de vacinação de pessoas que não estariam entre os grupos prioritários, como terá ocorrido na delegação do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e na Segurança Social de Setúbal, o responsável considerou-a "lamentável", mas demarcou a 'taskforce' desses casos.

"Não procuro ter conhecimento dessas situações. Não me parece que seja competência nem preocupação da 'taskforce' andar à procura de quem faz batota. Outras entidades terão de atuar", sublinhou, acrescentando: "O que foi feito esta semana foi solicitar à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que promovesse auditorias no sentido de averiguar sobre o cumprimento das regras e desses critérios".

LINKS ÚTEIS

MAPA COM OS CASOS A NÍVEL GLOBAL