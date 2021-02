Covid-19. Filas de uma hora para fazer teste no aeroporto do Porto

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, também houve constragimentos. Houve filas de cerca de uma hora para fazer o teste e alguns passageiros perderam o voo.

A maioria dos passageiros tinha bilhete para os Países Baixos, onde é exigido um teste PCR feito 72 horas antes do embarque e também um teste rápido.

A SIC falou com uma família que foi impedida de embarcar para França. Vieram a Portugal para um funeral, mas foram impedidos de voltar para casa. Tinham teste PCR negativo, mas não era válido porque só estava em português.

No controlo da PSP não houve filas e a maioria dos passageiros apresentou justificação válida para sair do país. Entre os principais motivos estão as deslocações profissionais e o regresso a casa para quem mora no estrangeiro.