Dezenas de passageiros nas filas para testes rápidos à covid-19 no aeroporto do Porto

O movimento no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, é esta segunda-feira de manhã menor do que no dia anterior. No entanto, ainda há dezenas de passageiros nas filas para fazer os testes rápidos à covid-19.

A SIC falou com alguns passageiros. Um deles vai sair do país por motivos de trabalho, uma jovem sai para participar no Programa Eramus marcado antes das restrições e um casal que veio a uma cerimónia fúnebre a Portugal nos últimos dias pretende voltar para casa.

Com o controlo de fronteiras, estão proibidas todas as saídas do país, excepto em situações devidamente justificadas. Para sair de Portugal é preciso apresentar um teste negativo à covid-19.

Quem não o tem, pode fazer um teste rápido no aeroporto. Era essa a maior fila esta segunda-feira de manhã no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.