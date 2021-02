Longas filas no check-in do aeroporto de Lisboa

No aeroporto de Lisboa houve longas filas nas primeiras horas da manhã, sobretudo na zona do check-in.



Aos viajantes portugueses foi pedido uma justificação válida para sairem de território nacional.

Este controlo de fronteiras vai acontecer durante as próximas duas semanas. Só permite a deslocação de pessoas no caso de terem de trabalhar fora do país, em caso de urgência, para fins humanitários ou para regresso a casa se residirem no estrangeiro.

As viagens para a Madeira e para os Açores são também uma excepção a esta nova regra de controlo nos aeroportos.

