Covid-19: Câmara da Amadora oferece 400 mil euros ao Hospital Fernando Fonseca para equipamentos

A Câmara Municipal da Amadora ofereceu cerca de 400 mil euros ao Hospital Amadora Sintra, para adquirir 40 monitores de sinais vitais e 40 ventiladores, devido ao aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o município, do distrito de Lisboa, refere que a aquisição de equipamentos necessários à monitorização e tratamento de doentes infetados surge depois de se ter verificado "uma enorme pressão" nos serviços de urgência e internamento do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF).

"Em momentos difíceis como este que todos enfrentamos, o importante é termos a capacidade de perceber o que é importante e complementar esforços para conseguir dar resposta às necessidades das pessoas", afirma Carla Tavares, presidente da Câmara da Amadora, citada no comunicado.

Ao longo dos últimos meses, segundo a autarquia, têm sido realizados investimentos para auxiliar a unidade hospitalar e os profissionais de saúde, nomeadamente através da aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual.

"[O município] estará sempre disponível, como tem estado até aqui, para contribuir para que sejam criadas melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e melhor resposta aos utentes do HFF", pode ler-se na nota.

De acordo com a Câmara da Amadora, todos os investimentos já executados no HFF servem para aumentar a capacidade de resposta e melhorar o nível de cuidados de saúde prestados aos munícipes.

Na nota, o município lembra ainda que, já este ano, foi aberta uma nova unidade de urgência dedicada a doentes e casos suspeitos de covid-19, num investimento de 1,2 milhões de euros, assegurado pelas autarquias da Amadora e de Sintra.

O Hospital Fernando Fonseca transferiu, na semana passada, 102 pacientes para outras unidades hospitalares, na sua maioria doentes infetados com covid-19, indicou a assessoria do hospital.

Segundo o Hospital Amadora-Sintra, os problemas registados na rede de oxigénio medicinal no dia 26 de janeiro estiveram relacionados com dificuldades "em manter a pressão", nunca tendo estado em causa "a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede".

Os constrangimentos obrigaram à transferência de doentes "com vista a garantir a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito", ainda de acordo com a unidade hospitalar.

Nesse dia estavam internados no Hospital Amadora-Sintra 363 'doentes covid-19', tendo-se registado desde o início do ano um aumento de 400% de pacientes hospitalizados naquela unidade infetados com o novo coronavírus, com muitos deles a necessitarem "de oxigénio medicinal em alto débito".

Entretanto, no sábado, a unidade hospitalar anunciou que já tinha a funcionar "em pleno" um novo tanque de oxigénio para alimentar em exclusivo a Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência Geral.

Numa informação publicada nas redes sociais, o Hospital Fernando da Fonseca (HFF) explicou que o novo tanque foi instalado na sexta-feira e tem uma capacidade para 4.300.000 litros de oxigénio.

"Este investimento permite uma melhoria significativa da estabilidade de débitos de oxigénio em toda a rede do HFF", podia ler-se na nota.

O HFF referiu ainda que, ao longo das últimas semanas, a unidade hospitalar tem realizado "um conjunto de obras para reforço da rede de fornecimento de oxigénio, designadamente as áreas das enfermarias, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos, entre outras".