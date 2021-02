Covid-19. Falta de vacinas em Gondomar atrasa início da segunda fase do plano

Em Gondomar, a vacinação de idosos e de pessoas com mais de 50 anos com patologias associadas - o que corresponde à segunda fase do plano de vacinação - está parada. O município tem tudo pronto para iniciar a administração das vacinas, mas as doses ainda não chegaram.

O multiúsos de Gondomar é agora um ponto de vacinação: está dividido por secções e tem uma sala de espera pronta a receber os cidadãos que serão inoculados na segunda fase do plano de vacinação. Está prevista a administração a 13,5 mil pessoas, no entanto as vacinas ainda não chegaram.

“Temos de compreender que fruto daquilo que é a conjuntura internacional e o que está a acontecer em toda a Europa – e Portugal não é alheio – tem havido muitos atrasos nas receções das vacinas, porque os produtores estão em falta, como a União Europeia tem vindo a denunciar”, disse Marco Martins, autarca de Gondomar.

Segundo a informação que é conhecida, “os fornecedores não têm entregue as vacinas em Portugal, como estava planeado e programado” e, por isso, o início da distribuição no município de Gondomar poderá atrasar um ou dois dias. “A informação que tenho é que ainda durante esta semana podemos continuar a vacinar”, sublinha o presidente.

Sobre a polémica de desvio de vacinas, Marco Martins refere que não foram detetadas quaisquer irregularidades no município e destaca o esforço conjunto entre as autoridades de saúde e as autarquias para gerir as doses de vacinas que sobram.