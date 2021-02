Mais de 400 não prioritários vacinados em Múrcia. Vacinação indevida repete-se por todo o mundo

A vacinação contra a covid-19 indevida repete-se em todo o mundo.

Em Espanha, uma ambulância de serviço de urgência foi mobilizada para vacinar o conselheiro de Saúde de Múrcia, a mulher e altos funcionários. O responsável não se demitiu, mas foi retirado do cargo pelo presidente da Comunidade Autónoma.

Também o chefe do Estado-Maior da Defesa de Espanha foi vacinado de forma indevida, juntamente com outros membros da hierarquia militar. Na carta de demissão, disse que queria preservar a continuidade do comando das Forças Armadas.

Na Áustria, um autarca de 65 anos recebeu uma vacina destinada a utentes de um lar. Alega que a dose sobrou e que esteve numa fila de espera. Mas uma médica da instituição denuncia que passou à frente de pessoas mais vulneráveis.

No Reino Unido é aconselhada uma lista de suplentes, mas há casos em que o príncipio é apenas o de evitar o desperdício. Um deputado conservador, voluntário num centro de vacinação, foi inoculado.