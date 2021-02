Restaurante em Lagos apanhado em flagrante aberto e a servir clientes 

Um proprietário de um restaurante em Lagos foi esta segunda-feira apanhado em flagrante pela PSP a servir refeições a dez clientes, no interior do estabelecimento.

Era suposto estar a funcionar apenas em regime de take away, mas o acordo com duas empresas ligadas à construção civil foi mantido, mesmo com as restrições do confinamento.

O caso acabou por ser denunciado às autoridades.

Nos últimos quatro dias, a Polícia de Segurança Pública registou no Algarve quase 100 infrações no âmbito do estado de emergência, a maioria ligadas à violação do dever de recolhimento.