Doente de covid-19 morre sem assistência em tempo útil

Uma mulher de 40 anos, residente em Vilar Formoso, morreu no domingo com covid-19 depois de hora e meia à espera do INEM.

Na véspera, já tinha pedido uma ambulância por sentir cansaço extremo e dificuldades respiratórias, mas disseram-lhe para ficar em casa.

A família diz que a assistência falhou em toda a linha.

