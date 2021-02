Madeira disponibiliza mais camas de cuidados intensivos para acolher doentes do continente

A Madeira disponibilizou mais três camas de cuidados intensivos para acolher doentes do continente. A ministra da Saúde aceitou já a oferta, mas a transferência depende da autorização das famílias.

A operação é delicada, mas a transferência de doentes em estado crítico dos hospitais do continente para o Funchal poderá repetir-se nos próximos dias.



A oferta foi oficializada junto do Ministério da Saúde e Marta Temido aceitou as três vagas. Não se sabe ainda quando ocorrerá a transferência que, não depende, apenas da vontade dos dois governos. A deslocação dos doentes terá que ser sempre autorizada pelas famílias.



Se houver autorização, o processo é rápido. Em poucas horas, com recurso aos meios da Força Aérea, é possível colocar os doentes no Funchal como aconteceu há uma semana quando dois doentes do Hospital Beatriz Angelo e um do Hospital São Francisco Xavier foram transferidos para a Madeira.



A transferência decorreu sem incidentes e os doentes estão estáveis.



E uma semana após esta operação, a Madeira voltou a fazer o balanço ao número de camas disponíveis e concluiu que há condições para acolher mais três pessoas já que, neste momento, há apenas 11 internados nas 47 camas de cuidados intensivos destinadas aos doentes covid