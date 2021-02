Presidente do S. João elogia "enorme dignidade" de Francisco Ramos

O presidente do Hospital de São João, Porto, Fernando Araújo, elogiou esta quarta-feira o anterior coordenador da 'task force' para a vacinação contra a covid-19 pela "enorme dignidade" em "assumir responsabilidades, mesmo quando não se tem responsabilidade direta nos erros".

"Não o conheço. Respeito a decisão. Precisamos de gente com capacidade e competência. Mas aproveito para deixar uma nota ao doutor Francisco Ramos que, com enorme dignidade, assumiu os erros que a instituição que dirige teve e teve a capacidade de ler e apresentar a sua decisão", referiu o presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João.