António Costa sobre vacinação: "um fruto podre" não diminui "operação de sucesso"

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira que não é por existirem casos de vacinação indevida que se pode dizer que o plano de vacinação está a correr mal.

Depois de assistir à vacinação de guardas prisionais na prisão de Caxias, António Costa reagiu à substituição do coordenador do plano de vacinação.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da task force para o plano de vacinação contra a covid-19, substituindo Francisco Ramos, que apresentou a sua demissão do cargo.

Questionado sobre a proposta do PSD para a penalização da vacinação indevida, o primeiro-ministro não quis comentar a iniciativa dos sociais-democratas.

António Costa diz apenas que o parecer dos serviços jurídicos do Conselho de Ministros assegura que a punição deste tipo de atos ilícitos já está prevista na lei.

O primeiro-ministro acredita que no final do verão, Portugal poderá atingir a ter imunidade comunitária, com 70% da população já imune ao vírus.

António Costa disse que as fases do plano de vacinação estão até agora a ser cumpridas e só não se vacina mais porque não chegam mais doses das vacinas.