Aulas online. Escolas com autonomia na planificação 

As aulas online arrancam na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Os alunos não deverão ter mais de 70% do horário letivo ocupado com aulas online.

As escolas têm autonomia para organizar os tempos, em função das turmas, do ciclo de ensino e da disciplina.

O horário será também diferente em função dos equipamentos disponíveis nas escolas.

A telescola também regressa no mesmo dia, às 09:00, e termina às 16:00. Os primeiros blocos são destinados aos alunos mais novos. Há duas grelhas semanais, uma para o ensino básico, outra para o secundário.