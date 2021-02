Covid-19. Israel já vacinou 21% da população, tornando-se o país mais avançado no processo

Israel é o país do mundo que mais avançou na vacinação, tendo já 21% da população tomado as duas doses. A partir desta quinta-feira, qualquer pessoa com mais de 16 anos pode ser vacinada.

Às acusações de abandono dos palestinianos, Netanyahu respondeu com o envio de um carregamento para a comunidade da Cisjordânia, mas o Governo nunca escondeu que a prioridade são os israelitas.

Primeiro, os com mais de 60 anos. Depois, os maiores de 30. Agora, qualquer pessoa com mais de 16 pode dirigir-se aos centros de vacinação.

Os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia, tem apenas 2% da população totalmente vacinada, mas são o país com mais doses fornecidas. 27 milhões de norte-americanos já fizeram a primeira de duas tomas.

Apelidado de genocida pela oposição, Jair Bolsonaro reforçou o compromisso de imunizar os brasileiros. A compra de 30 milhões de vacinas russas e indianas deve ficar fechada ainda esta semana.

Em França, o Governo promete vacinar toda a população até ao início do outono. O plano francês foi inicialmente considerado burocrático, mas tem sido simplificado.

Depois da Dinamarca, a Suécia anunciou a criação de um passaporte digital, para servir de prova à vacinação. A ideia é facilitar a viagens ao estrangeiro.

As vacinas administradas em todo o mundo superam já os contágios. Até agora, foram tomadas 108 milhões de doses e 104 milhões de pessoas foram infetadas.

A Cruz Vermelha alerta para as desigualdades. Os 50 países mais pobres só receberam 0,1% das vacinas. A Movimento Internacional anunciou um plano de 92,5 milhões de euros para democratizar a distribuição.