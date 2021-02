Covid-19. Variante britânica representa mais de 60% dos casos em Lisboa

A variante britânica do novo coronavírus representa a maioria das infeções em Lisboa: mais de 60%. A nível nacional, corresponde a cerca de 35% dos casos.

Os dados são de um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Desde novembro do ano passado que os casos de covid-19 provocados por esta variante têm aumentado em Portugal. Esta nova estirpe já foi detetada em mais de 60 países. Não provoca sintomas mais graves da doença, mas transmite-se com maior facilidade. E isso pode justificar o aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal com mais 225 mortes e 7.914 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 225 mortes e 7.914 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 13.482 mortes e 748.858 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 161.442 casos, menos 3.071 em relação a quarta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.496 pessoas, menos 188 que no dia anterior, e 863 em cuidados intensivos, menos 14.