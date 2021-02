Portugal com mais 225 mortes e 7.914 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 225 mortes e 7.914 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 13.482 mortes e 748.858 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 161.442 casos, menos 3.071 em relação a quarta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.496 pessoas, menos 188 que no dia anterior, e 863 em cuidados intensivos, menos 14.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 204.336 contactos, menos 4.925 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 10.760 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 573.934 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 225 mortes registadas nas últimas 24 horas, 119 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 38 na região Centro, 41 na região Norte, 20 no Alentejo, 4 na região do Algarve, duas na Madeira e uma nos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.993 novas infeções, contabilizando-se até agora 276.464 casos e 5.349 mortes.

A região Norte registou mais 1.788 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 313.161 casos de infeção e 4.695 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.118 casos, acumulando-se 106.539 infeções e 2.391 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 343 casos, totalizando 26.284 infeções e 741 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 387 novos casos, somando 18.223 infeções e 234 mortos.

A Madeira registou 264 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 4.605 infeções e 46 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 21 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.582 infeções e 26 mortos.

A nova fase de vacinação contra a covid-19 arrancou esta quinta-feira no Norte do país, em quatro agrupamentos de centros de saúde: Porto Oriental, Braga, Vila Real e Póvoa de Varzim.

Esta fase começou na quarta-feira em Lisboa e, na próxima semana, arranca nas restas administrações regionais de saúde do país.

Nesta fase, a vacina vai ser administrada a idosos com mais de 80 anos, não residentes em lares, e a pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas. Cerca de 900 mil pessoas estão abrangidas.

A diretora-geral da Saúde pede aos portugueses que confiem no sistema no que respeita ao plano de vacinação contra a covid-19.

Graça Freitas garante que todos serão vacinados, só não podem ser vacinados todos ao mesmo tempo e por isso há prioridades que têm que ser cumpridas.

A ministra da Saúde diz que Portugal vai precisar em breve de 1.100 camas nos cuidados intensivos.

"O que é que neste momento sabemos, e são estimativas, que podem não se confirmar."

Para fazer face a esta situação, Marta Temido afirma que o primeiro esforço será rentabilizar as camas disponíveis, eventualmente utilizar profissionais de saúde de outras proveniências. No entanto, diz que a transferência de doentes para o estrangeiro será sempre a última solução.

Em entrevista à revista Visão, a ministra fala também sobre o facto de o Serviço Nacional de Saúde estar em rutura e de acreditar que, no verão, 70% da população adulta estará vacinada contra a covid-19.

Sobre a atual situação da pandemia em Portugal, Marta Temido reconhece que o país viveu um novembro muito pesado no Norte e um janeiro terrível em Lisboa e Vale do Tejo. Fevereiro será ainda um mês complicado com o SNS à beira da rutura.

Mais de 2,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México e o Brasil .

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

