São João garante disponibilidade para receber doentes de outros hospitais

O Hospital de São João recebeu 15 doentes com covid-19 do Amadora-Sintra. Uma situação que permite aliviar a pressão registada nas últimas semanas neste estabelecimento hospitalar. O São João, maior unidade do norte do país, garante disponibilidade total para continuar a receber doentes de outros hospitais, assegura o presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo.

Provenientes do Amadora-Sintra, acompanhados em ambulância por médicos do São João, à chegada, os doentes foram sujeitos a uma nova avalição.

Esta transferência de doentes, realizada com o apoio logístico do INEM e da Proteção Civil, foi efetuada com o objectivo de diminuir a pressão no Amadora-Sintra.