"Um jovem de 24 anos sem doenças conhecidas está em estado crítico e não está a responder à ventilação"

Roberto Roncon, médico intensivista do Hospital de São João, no Porto, alerta que este é o momento de salvar vidas e diz estar preocupado com a situação da pandemia em Portugal.

Na Edição da Tarde, contou que um jovem de 24 anos sem doenças associadas está internado em estado crítico naquele hospital e não está a responder à ventilação.

"Estou genuinamente preocupado com o que está a acontecer, isto é algo que nos deve tocar fundo. Estamos no momento de salvar vidas", afirmou.

O médico do Hospital de São João defendeu que, para melhores resultados, é preciso firmeza e antecipar e planear melhor, como aconteceu com o Governo alemão na altura do Natal.

Sobre a utilização indevida de vacinas contra a covid-19, o médico aponta para uma falta de planeamento e lembra que as pessoas perdem a confiança.