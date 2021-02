Covid-19. Nova etapa de vacinação arranca no Norte 

A nova fase de vacinação contra a covid-19 arrancou esta quinta-feira no Norte do país, em quatro agrupamentos de centros de saúde: Porto Oriental, Braga, Vila Real e Póvoa de Varzim.

Esta fase começou na quarta-feira em Lisboa e, na próxima semana, arranca nas restas administrações regionais de saúde do país.

Nesta fase, a vacina vai ser administrada a idosos com mais de 80 anos, não residentes em lares, e a pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas. Cerca de 900 mil pessoas estão abrangidas.

A repórter da SIC Márcia Torres acompanhou o processo de vacinação na Póvoa de Varzim, que teve lugar na antiga Escola do Cruzeiro, uma estrutura cedida pela autarquia.

De acordo com a diretora executiva do ACES da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Judite Neves, esta quinta-feira, serão vacinadas 36 pessoas neste centro e, na sexta-feira, serão 150 os utentes que vão receber a primeira dose da vacina. Ao todo, estão abrangidas cerca de 13 mil pessoas.

Em declarações à SIC, o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim explicou a logística da vacinação no município, que inclui também a ida a casa dos idosos que têm dificuldades de mobilidade e não conseguem dirigir-se à escola.

Vacinação em Braga dura oito semanas e abrange mais de 18 mil pessoas

O processo de vacinação em Braga contra a covid-19 dos idosos com 80 ou mais anos e de pessoas a partir dos 50 e com comorbilidades começou esta quinta-feira e vai estender-se pelas próximas oito semanas.

Segundo o presidente da Câmara, Ricardo Rio, serão abrangidas mais de 18 mil pessoas.

De acordo com a Lusa, as vacinas vão ser administradas no Centro de Saúde de Braga, tendo o município decidido não cobrar o estacionamento à superfície em toda a zona envolvente, junto ao Largo Paulo Orósio, para facilitar o processo.

Nova etapa da vacinação. Utentes têm de esperar marcação da vacina por SMS

Nesta nova fase, as autoridades apelam aos utentes para que fiquem à espera, porque irão ser contactados com a marcação do dia, hora e local da vacinação.

Centros de saúde vão contactar por telefone quem não responder às mensagens.

A idade será cruzada com registo de problemas de saúde, que define ordem da lista, e quem tenha apenas médico no privado precisa de uma declaração do clínico.

A vacinação acontecerá em espaços amplos, como pavilhões.

Vacinação indevida. Costa defende que quem não cumpre regras deve ser punido

O primeiro-ministro defendeu na quarta-feira que devem ser punidos os casos de abuso e incumprimento das regras de prioridade da vacinação contra a covid-19.

António Costa visitou, com a ministra da Saúde, a Unidade de Saúde Familiar de Alvalade, em Lisboa, para assinalar o arranque da nova fase do processo de vacinação nos centros de saúde.

O primeiro-ministro avisou ainda que os próximos dois meses vão ser muito exigentes e deixa um apelo à calma de todos os que continuam à espera de vez.