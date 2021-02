Atrasos na vacinação covid-19? “Desvio do plano não me parece correto, mas não é crítico”

Em entrevista à SIC Notícias, Paulo Paixão explicou que a segunda dose da vacina contra a covid-19 é fundamental para aumentar a eficácia da mesma e prolongar no tempo a proteção e imunidade que confere ao doente.

O virologista diz ainda que prolongar o intervalo entre a toma da primeira e segunda doses, pelos dados que existem disponíveis, não terá consequências significativas, mas defende que não é correto haver desvios do plano, apesar de não ser crítico.

“Não nos devemos desviar muito, mas um pequeno desvio não é significativo”, sublinha.

Questionado sobre a eficácia das vacinas relativamente às novas variantes do vírus, alerta que algumas mutações podem “enfraquecer” a eficácia da vacina, como as da África do Sul e do Brasil, mas que, mesmo assim, as pessoas vacinadas acabam por não desenvolver doença grave.